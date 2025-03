Écarté par l’OM, Chancel Mbemba régale toujours la RDC

«C’est un joueur qui a fait une grande carrière, qui a joué beaucoup de matches et qui est très important pour la sélection. Si j’estime qu’il est en forme, je le sélectionne. Cela a été le cas. Il a déjà été très bon contre le Soudan du Sud. Il sera sur le terrain». Ces mots sont ceux du sélectionneur de la RDC Sébastien Desabre au moment d’évoquer la drôle de situation de Chancel Mbemba. Écarté par l’OM depuis quasiment un an maintenant, le roc défensif de 30 ans, qui ne joue donc plus un seul match, reste titulaire indiscutable avec sa sélection.

Lors de cette trêve internationale, il a ainsi débuté en tant que latéral droit face au Soudan du Sud (victoire 1-0) avant d’être aligné ce mardi soir en charnière centrale face à la Mauritanie (2-0). Et malgré son temps de jeu inexistant, l’ancien défenseur de Porto reste toujours aussi impressionnant au sein de son équipe. Affûté physiquement, il a été l’un des meilleurs joueurs des Léopards et grand artisan de la nouvelle victoire des siens qui permet d’être leader de son groupe dans les qualifications au Mondial 2026 devant le Sénégal et le Soudan.

Un salaire XXL à l’OM malgré son temps de jeu inexistant

«Un respect sur le nom du capitaine qui a conduit les Léopards à Nouakchott, Chancel Mbemba», écrit Le Meilleur du Sportif Congolais après la rencontre. «Chancel Mbemba en taille patron» lance de son côté Actualité.CD. La prestation du joueur de l’OM a donc mis tout le monde d’accord alors que certains supporters de la République Démocratique du Congo s’interrogeaient sur le choix de Sébastien Desabre de le convoquer malgré sa situation à Marseille. Car vivre toute une saison sans jouer le moindre match, même avec la réserve, n’est pas simple à gérer.

Celui qui perçoit d’ailleurs un salaire XXL à l’OM (270 000 euros par mois selon L’Équipe), malgré son temps de jeu inexistant, va, de toute façon, trouver un point de chute cet été. Et il pourra compter sur ses bonnes performances en sélection pour convaincre certains clubs de miser sur lui. Et ce n’est pas son sélectionneur, Sébastien Desabre qui dira le contraire. La saison de Chancel Mbemba est donc un sacré paradoxe, entre un statut d’indéboulonnable en sélection et celui d’indésirable à l’OM. Mais cela n’a visiblement pas l’air de déranger l’expérimenté défenseur congolais.