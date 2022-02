Adidas enquête sur l'affaire Kurt Zouma

Adidas a condamné la maltraitance animale dont s'est rendu coupable Kurt Zouma sur ses chats. La marque aux trois bandes a lancé une enquête dans cette affaire qui n'a pas fini de faire couler de l'encre.

Kurt Zouma retombera-t-il sur ses deux jambes ? Le défenseur central de 27 ans est dans la tourmente après la publication lundi par The Sun d'une vidéo dans laquelle on le voit donner des coups de pieds et gifler de manière assez violente ses chats. Le tout sous les rires de son petit frère, qui filmait ces horribles faits.

La suite après cette publicité

Cela a poussé les Hammers à condamner publiquement les actes de maltraitances dont s'est rendu coupable l'international français. L'ancien joueur de Chelsea ou encore de l'AS Saint-Étienne est, lui aussi, sorti du silence pour présenter ses excuses et faire part de ses regrets, avant d'être imité par son frère.

Adidas enquête

Kurt Zouma risque très gros dans cette affaire, comme nous vous l'expliquions ce mardi. En attendant de plus amples réactions, voire actions judiciaires, à l'égard du Français, WHU va d'ailleurs lancer une audience disciplinaire en interne. Le sponsor du principal concerné, Adidas, est, lui aussi, monté au créneau, expliquant avoir ouvert une enquête à ce sombre sujet.

« Nous sommes au courant d'une vidéo profondément bouleversante circulant en ligne. Aucun animal ne devrait être soumis à des abus cruels et injustifiés, et nous enquêtons sur l'incident en interne », précise le communiqué d'Adidas, qui équipe le natif de Lyon depuis 2021, relayé par The Athletic. En fonction de l'avancée du dossier, la célèbre marque aux trois bandes pourrait bien prendre la décision de mettre un terme à sa collaboration avec Kurt Zouma, qui n'est probablement pas au bout de ses surprises.