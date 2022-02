West Ham, Équipe de France : Kurt Zouma risque-t-il gros ?

Voilà une nouvelle affaire dont Didier Deschamps et la Fédération Française de Football se seraient bien passés. Depuis ce lundi soir, une vidéo de Kurt Zouma (27 ans) maltraitant ses chats circule sur les réseaux sociaux. Un comportement qui a immédiatement poussé son club, West Ham, à réagir, et le défenseur central, qui devrait d'ailleurs être mis de côté pour le match du soir face à Watford, à s'excuser publiquement.

Oui, mais voilà, le mal est fait. Et les voix s'élèvent en Angleterre (une pétition déjà signée par 2 500 personnes circule en ligne) comme en France pour condamner les actes de l'international tricolore (11 sélections, 1 but) et demander des sanctions exemplaires. La Fondation Brigitte Bardot, qui milite pour la défense des droits des animaux, a ainsi déjà porté plainte contre l'ancien Stéphanois. Pour rappel, en France, un acte cruel envers un animal peut être puni de 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende.

🔴#Scandaleux : dans une vidéo publiée par le média britannique « The Sun », le footballeur français Kurt Zouma, qui joue dans le club londonien de West Ham et en équipe de France, maltraite son chat : coup de pied, et violente gifle. https://t.co/brL5Vuksi0 — Fondation Brigitte Bardot (@FBB_Officiel) February 8, 2022

Avenir en Bleu compromis ?

La Fondation va même plus loin. Elle demande à ce que ces violences soient «immédiatement condamnées par Didier Deschamps et Noël Le Graët», respectivement sélectionneur de l'équipe de France et président de la Fédération Française de Football. PETA (Pour une Ethique dans le Traitement des Animaux), autre organisation pour la protection des animaux, demande même la radiation immédiate de l'axial des Bleus.

«Nous appelons à des sanctions à la hauteur de l’acte et espérons que le joueur sera radié de l’Équipe de France. Notre pays ne peut pas accepter d’être représenté à l’international par une personne s’affichant en train de commettre des actes de violence et de cruauté aussi inadmissibles», lance-t-elle dans un communiqué officiel, appelant également à d'autres sanctions. «Il doit non seulement affronter le tribunal de l'opinion publique, mais aussi être traîné devant une cour de justice».

Quel exemple désastreux de @KurtZouma ! Nous appelons à des sanctions à la hauteur de l’acte et espérons que le joueur sera radié de l’@equipedefrance. Notre pays ne peut accepter d’être représenté à l’international par un individu s'adonnant à la cruauté.pic.twitter.com/ztgWeaA7Yg — PETA France (@PETA_France) February 8, 2022

Persona non grata en Angleterre ?

Au Royaume-Uni, on réclame aussi des réponses à la hauteur de la cruauté des images. «Je ne voudrais plus jouer avec lui s'il était dans mon vestiaire. Si j'étais capitaine, je le sortirais du vestiaire et je ne voudrais plus jouer avec lui. Définitivement. On parle d'humanité là, même si on n'aime pas les animaux. Ça me rend malade», a lancé Chris Kirkland, ancien portier international anglais passé par Liverpool ou Wigan, au micro de la radio talkSPORT.

«Il ne va évidemment pas jouer ce soir, West Ham est contre les cordes. Ce n'est pas de leur faute, mais ils vont devoir gérer cette affaire. Il devrait être viré», a-t-il envoyé, imaginant que cette affaire signifiera la fin de sa carrière en Angleterre. «Aucun club ne voudra de lui après ce qu'il a fait, les fans ne le pardonneraient pas». La police locale ne s'est pas emparée de l'affaire, explique Sky, mais la loi outre-Manche est encore plus sévère qu'en France : les violences physiques et la cruauté sont passibles de 5 ans de prison. L'émoi causé par ses terribles images pourrait donc coûter très cher à Kurt Zouma, dont la réputation a déjà pris un sacré coup...