Affaire Zouma : West Ham va lancer une audience disciplinaire

Scandale. Voilà comment l'on peut résumer l'affaire qui ébranle le monde du football et animalier ces dernières heures. Depuis la publication lundi par The Sun d'une vidéo montrant Kurt Zouma (27 ans), filmé par son petit frère Yoan (23 ans), maltraiter ses chats (coup de pied, violente gifle) tel un ballon rond, le défenseur international français est dans l'œil du cyclone. Une tempête est en train de s'abattre sur lui, et ce n'est probablement que le début.

The Athletic affirme ce mardi que le joueur de West Ham fera l'objet d'une audience disciplinaire en interne au sein du club londonien. Le média britannique affirme qu'adidas va également enquêter de son côté sur cette nouvelle sombre affaire mettant un footballeur sous le feu des projecteurs de manière négative, voire honteuse. Les Hammers ont déjà officiellement condamné les actes de Kurt Zouma. Ce dernier a présenté ses excuses, avant que son frère ne lui emboîte le pas quelques heures plus tard.