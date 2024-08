PSG, Barça : Luis Díaz a pris une décision pour son avenir

Deux ans et demi après son arrivée de Porto contre 50 millions d’euros, Luis Díaz s’est imposé comme l’un des ailiers les plus courtisés du continent. Titulaire important du Liverpool de Jürgen Klopp la saison passée (51 matches, 13 buts, 5 passes décisives), l’international colombien a encore vu sa valeur marchande grimper au cours des dernières semaines (il est aujourd’hui estimé à 75 millions d’euros selon Transfermarkt).

Aux côtés d’un James Rodriguez bluffant, l’ailier de 27 ans a en effet permis à la Colombie de se qualifier pour une finale de Copa América, une première depuis 2001 et le sacre de la génération des Óscar Córdoba, Iván Córdoba ou Mario Yepes. Si l’issue s’est avérée malencontreuse cette fois (la Tricolor s’est inclinée aux tirs au but contre l’Argentine), cela n’a pas empêché le joueur de Liverpool de se mettre en lumière, alors que son nom avait déjà été associé, de près ou de loin, au Barça et au PSG un peu plus tôt.

Un transfert n’est plus d’actualité

Mais comme le révèle le Liverpool Echo dans son podcast ce samedi, l’idée de voir Luis Diaz déserter les bords de la Mersey cet été, a pris du plomb dans l’aile. Aujourd’hui, le joueur souhaite s’inscrire dans la durée à Liverpool (il est sous contrat jusqu’en 2027), et croit plus que jamais au projet des Reds, porté par Arne Slot. Ce samedi, le Colombien devrait même prendre part à la rencontre amicale entre Liverpool et Séville (13h30), la dernière avant le retour de la Premier League dans une semaine.

En parallèle, l’arrivée de Dani Olmo au Barça a réduit le champ d’action du club catalan, qui avait, quoi qu’il en soit, fait de Nico Williams sa priorité au poste d’ailier. Pour Paris, la porte semble s’être refermée également. Cité parmi les potentiels remplaçants de Kylian Mbappé ces derniers mois, Luis Diaz a vu d’autres noms émerger, à l’image de Khvicha Kvaratskhelia, Nico Williams et plus récemment Jadon Sancho. Le dossier est clos : Luis Diaz sera un joueur de Liverpool cette saison.