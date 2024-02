JT Foot Mercato : le PSG en plein doute

Le PSG dans le brouillard

Malgré la bonne série de résultats avec cinq victoires et une défaite depuis la reprise, les performances du PSG peinent à convaincre. Selon les informations de L’Equipe, un problème de condition physique sème le trouble dans le vestiaire parisien. Le quotidien explique que de nombreux adversaires du PSG ont remarqué le manque d’endurance et d’intensité dans les duels. Un déficit souvent rédhibitoire en Ligue des Champions. Le journal va plus loin et explique que plusieurs joueurs ont confié à leur entourage avoir ressenti cette carence athlétique. C’est d’ailleurs le cas de Manuel Ugarte. Face à ce constat, plusieurs stars parisiennes auraient choisi de faire appel à des préparateurs physiques personnels et se rajouteraient des séances supplémentaires après les entraînements. Autre inconnue, cela concerne l’avenir de la pièce centrale du projet parisien, Kylian Mbappé. Comme nous vous l’avons annoncé depuis près d’un mois, la superstar va s’engager avec le Real Madrid, bien que le média The Independent nous apprend qu’Arsenal et Liverpool étaient intéressés par le Bondynois, avant de se retirer de la course pour des raisons financières évidentes et d’équilibre de vestiaire. Reste désormais à savoir quand la superstar va décider d’officialiser sa décision. À ce sujet, le média El Chiringuito affirme que l’annonce officielle de l’international français n’aura lieu qu’au mois de juin, soit bien après la fin de la saison de Ligue 1. Un silence qui expose le joueur à la pression médiatique autour de son choix. Quoi qu’il en soit, la direction parisienne est à la recherche du profil idéal pour remplacer Kylian Mbappé. Parmi les cibles de Luis Campos, le nom de Rafael Leão plaît beaucoup, mais le dossier est complexe. Malgré sa prolongation récente jusqu’en 2028, la star milanaise évolue depuis 5 ans déjà en Italie et se sent en fin de cycle. Si le joueur est ouvert à un départ, le PSG ne semble pas être sa destination privilégiée selon nos informations. En dehors des terrains, le PSG navigue en eaux troubles. Alors que QSI souhaite toujours racheter le Parc des Princes pour l’agrandir, la maire de Paris Anne Hidalgo campe sur ses positions et a réaffirmé son refus de vendre le Parc dans un entretien accordé à Ouest-France. Une position confirmée par le Conseil de Paris et par l’intermédiaire de Pierre Rabadan, l’adjoint au sport de la ville de Paris.

La suite après cette publicité

Bruno Guimarães parle de son avenir

Le nom de Bruno Guimarães a été au cœur de toutes les rumeurs cet hiver. Pisté par le FC Barcelone ou encore le PSG, il est finalement resté chez les Magpies. Ce n’est que partie remise puisque le principal concerné s’est exprimé aux micros de ChroniclesLives. « J’apprécie beaucoup être ici. Je ne me suis jamais senti aussi aimé dans un club auparavant. C’est charmant à quel point les fans m’aiment, je les aime aussi. Mais cette saison a été un mélange de choses pour moi. Je veux plus de victoires et au moins ramener le club en Europe. Je suis très déçu de la façon dont la saison s’est déroulée, c’est vraiment dingue. Nous avons deux ou trois matches où nous sommes très bons, puis deux ou trois très mauvais. Je suis vraiment fatigué et déçu ». Le Brésilien s’ouvre à un départ en cas de non-qualification de Newcastle en Europe.

À lire

PSG : le Conseil de Paris a tranché pour le Parc des Princes

Les officiels du jour

Alors que le Cameroun doit déjà encaisser son échec cuisant à la dernière Coupe d’Afrique des Nations, la sélection camerounaise traverse une période de doute. Ce lundi, la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) a annoncé que l’ancien joueur, Samuel Eto’o, aujourd’hui président de l’institution, avait posé sa démission, souhaitant ainsi quitter ses fonctions. Une demande de l’ancienne légende du Barça refusée par le comité exécutif de la Fédération camerounaise. Attaquant du FC Lorient n’ayant disputé que 30 minutes de jeu cette saison, Adrian Grbic va connaître un nouveau prêt. C’est le club suisse du FC Lucerne qui a obtenu son prêt jusqu’à la fin de la saison.