Séville - FC Barcelone : les compositions sont tombées

Match en retard de la 4e journée de Liga, le match entre Séville et le FC Barcelone s'annonce intéressant. A domicile, les Andalous optent pour un 4-3-3 avec Yassine Bounou dans les cages derrière Jules Koundé, Fernando, Diego Carlos et Karim Rekik. Joan Jordan et Ivan Rakitic accompagnent la sentinelle Thomas Delaney. Enfin, Lucas Ocampos et Papu Gomez épaulent Rafa Mir en attaque.

De son côté, le FC Barcelone s'établit en 3-4-3 losange avec Marc-André ter Stegen comme dernier rempart derrière Ronald Araujo, Eric Garcia et Gerard Piqué. Sergio Busquets est positionné en sentinelle alors que Jordi Alba et Frenkie de Jong sont positionnés comme pistons. Devant, Ousmane Dembélé, Ferran Jutglà et Abdessamad Ezzalzouli sont soutenus par Gavi.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

FC Séville : Bounou – Koundé, Fernando, Carlos, Rekik – Jordan, Delaney, Rakitic – Ocampos, Mir, Gomez

FC Barcelone : Ter Stegen – Araujo, Piqué, Garcia – Busquets, De Jong, Alba, Gavi – Dembélé, Jutgla, Ez Abde