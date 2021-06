Real Madrid : le trio d'attaque de Carlo Ancelotti

La suite après cette publicité

Les fans du Real Madrid sont plein d'interrogations. S'ils savent que ce sera Carlo Ancelotti qui occupera le banc de touche du Santiago Bernabéu, ils attendent de savoir ce que prépare leur club de cœur pour le mercato. Après une saison globalement décevante, les Merengues veulent reprendre les commandes en Espagne et sur la scène européenne. Seulement, la situation financière n'est pas évidente, d'autant plus que le club peine à dégraisser et à se séparer de ses nombreux indésirables.

Dans ces conditions, les médias ibériques sont de plus en plus pessimistes quant à l'arrivée de Kylian Mbappé cet été, et ce même si le Français ne semble pas vraiment pressé de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Selon AS, Carlo Ancelotti sait déjà avec quel trio offensif il devra démarrer la saison, en août prochain.

Trois joueurs bien connus

Ainsi, l'entraîneur italien aura à disposition un trio composé de Gareth Bale, Karim Benzema et Eden Hazard. Quant au Français, il n'y a pas grand chose à dire de plus, puisque tout le monde l'attendait titulaire la saison prochaine. En revanche, le Gallois devrait donc bien rester à Madrid, à un an du terme de son contrat. Les dirigeants madrilènes espèrent que Carlo Ancelotti, coach avec lequel il a été le plus performant, pourra le remettre sur de bons rails.

Quant à Eden Hazard, après deux saison très médiocres et marquées par des pépins physiques, à Madrid on compte sur l'ancien entraîneur du PSG et de Milan pour le mettre dans les meilleures conditions. Vous l'aurez compris, il ne devrait pas y avoir de recrue galactique devant et Ancelotti devra composer avec les moyens du bord. Sauf en cas de retournement de situation dans le dossier Mbappé...