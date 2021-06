Le PSG va employer les grands moyens pour garder Kylian Mbappé

Récemment, The Athletic nous apprenait qu'une source proche du Real Madrid affirme qu'il est « quasiment impossible » que Kylian Mbappé (22 ans) rejoigne le Real Madrid cet été. Et ce alors que l'international français, qui dispute actuellement l'Euro 2020 avec l'équipe de France et affrontera d'ailleurs la Suisse lundi en huitièmes de finale, n'a toujours pas prolongé son contrat expirant en 2022 avec le Paris Saint-Germain.

Si la situation inquiète de nombreux supporters, les Merengues semblent en tout cas résignés sur ce dossier. D'après les informations de la Cadena SER, les pensionnaires du Santiago Bernabeu comprennent que le club de la capitale française va formuler une offre astronomique à son numéro 7 afin de le convaincre de rester. Allié à un mercato estival de grande ampleur du côté du Parc des Princes, le Paris SG entend sortir l'artillerie lourde même si aucun montant n'a encore filtré pour celui qui touche actuellement un salaire de 2,10 M€ par mois (plus de 25 M€ par an).

Le Real Madrid impuissant face à la force financière du PSG

Le média espagnol précise que le Real Madrid estime qu'il ne pourra pas rivaliser avec cette proposition et que la puissance financière du club dirigé par QSI est trop importante dans un contexte fortement impacté par le Covid-19. La Cadena SER insiste également sur le fait que le PSG n'a aucunement l'intention de laisser filer Kylian Mbappé, comme l'ont déjà laissé entendre Leonardo et Nasser al-Khelaïfi ces dernières semaines.

Le clan parisien ne voit d'ailleurs pas comment les Merengues pourraient rivaliser avec leurs armes limitées pour s'arracher la star des Bleus. Enfin, plusieurs membres de la famille de KM7 seraient touchés positivement si le principal protagoniste décidait de rester avec les Rouge et Bleu. Un élément familial qui pourrait compter dans le décision finale du Tricolore, d'autant plus que son petit frère, Ethan, a signé un contrat aspirant avec le PSG ce vendredi.