Philippe Diallo salue la réélection de Vincent Labrune à la tête de la LFP

Sa réélection à la tête de la LFP avait fait parler. Pourtant, elle ne souffrait d’aucune contestation alors que Vincent Labrune a remporté le scrutin avec 85% des voix le 10 septembre dernier. Une victoire nette qui n’a pas dissipé les doutes escortant sa réélection. Pointé du doigt pour un mandat jugée insuffisant, l’ancien président de l’OM va donc devoir calmer les tensions et réaliser un deuxième mandat de meilleure qualité pour enfin faire l’unanimité. Alors que plusieurs présidents de Ligue 1 avaient affiché leur ressentiment à l’égard de Labrune et apporté leur soutien à Cyril Linette, son principal adversaire dans la course à la LFP, Philippe Diallo est revenu sur cette élection très attendue. Et pour le président de la FFF, aucune illégalité n’est à recenser dans la victoire noble de Vincent Labrune :

La suite après cette publicité

«J’ai regretté l’image médiatique donnée de cette élection. Je pense qu’il y a une partie d’outrances. Cette élection s’est faite dans le cadre des statuts de la Ligue, approuvés par l’unanimité des clubs et l’assemblée fédérale, et validés par le ministère des Sports. À ma connaissance, il n’y a pas eu d’illégalité. Plusieurs candidats ont pu présenter leur projet. J’ai félicité Vincent Labrune, car il a réussi à rassembler de manière large avec 85 % des voix. Et je l’ai assuré du soutien de la Fédération. Mais j’ai ajouté que le football professionnel est dans une difficulté majeure liée à la baisse significative des droits audiovisuels et que les conséquences négatives pour les clubs vont se prolonger. La Fédération sera présente à côté de la Ligue. Je l’ai montré concrètement avec le challenge des Espoirs, abandonné par la Ligue pour des raisons économiques et que je souhaite prendre en mains temporairement, car la formation est la pierre angulaire du football français. Ce challenge aura lieu cette saison.»