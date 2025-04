Lionel Messi traîté de "Pessi" pendant un match

L’Inter Miami a sombré face au Los Angeles FC (1-0) lors du match aller des quarts de finale de la Coupe des Champions de la Concacaf, compromettant sérieusement ses chances de qualification. L’équipe floridienne, menée par Lionel Messi, devra renverser la situation au match retour pour espérer atteindre le dernier carré.

En plus de la défaite, Messi a dû faire face à des provocations du public adverse, notamment une banderole moqueuse, le surnommant « Pessi », en référence au photomontage le montrant chauve devenu un mème viral sur internet. Ce revers est également le premier sous l’ère de Javier Mascherano. Pour espérer une remontada au Chase Stadium, l’Inter Miami devra hausser son niveau et compter sur un Messi revanchard. À noter que la rencontre avait attiré l’attention de nombreuses personnalités, dont Stephen Curry et Lionel Scaloni, venus observer l’octuple Ballon d’Or et ses coéquipiers.