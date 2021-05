adidas dévoile la gamme Gamemode !

Des crampons haut de gamme d'une grande marque à 100€, c'est possible. C'est en tout cas le dernier pari d'adidas avec la sortie du silo Gamemode qui pourrait bien révolutionner le marché des chaussures de football !

Depuis le milieu des années 1990, la course à l'innovation a pris une nouvelle dimension avec les sorties des adidas Predator ou des Nike Tiempo et Mercurial notamment. Avec des chaussures toujours plus légères et confortables mais surtout toujours plus chères, les équipementiers ont petit à petit délaissé une partie importante du public que la marque aux trois bandes essaie de reconquérir aujourd'hui à travers une gamme de crampons bien plus accessible.

En plus du prix, l'équipementier allemand met en avant la durabilité sur ce nouveau silo. Si l'on voit de plus en plus de maillots utilisant des matières recyclées chez les grandes marques, cet aspect était encore peu développé sur les crampons mais adidas utilise aujourd'hui sa technologie Primegreen, une série de matériaux recyclés haute performance que l'on retrouve au niveau de la tige faite à 50 % de matériaux recyclés.

Il n'y a cependant pas que le prix et l'empreinte écologique que la marque allemande met en avant sur ce silo puisqu'on retrouve des chaussures avec des atouts techniques rarissimes à ce prix-là. La tige en textile est monobloc et comporte du knit offrant une flexibilité et un confort donnant l'impression d'avoir une seconde peau, comme sur les chaussures vendues à plus de 200€.

En ce qui concerne le design, le silo Gamemode se dévoile dans trois coloris qui se distinguent par deux messages différents. Les coloris verts et blancs liés à la technologie Primegreen célèbrent un objectif mondial et la politique de respect de l'environnement de la marque allemande. Le dernier coloris est lui multicolore et s'inspire du drapeau de la communauté LGBTQ+ partageant un message d'amour qui montre bien l'engagement d'adidas avec ce mouvement.

Ce nouveau silo sera disponible le samedi 5 juin sur le store adidas dans des versions conçues pour les terrains secs et synthétiques mais aussi pour le futsal avec un coloris noir et rose !