La nouvelle «Holiday Collection» PSG x Jordan est lancée

Le Paris Saint-Germain et Jordan Brand ont décidé de gâter les supporters des Rouge et Bleu à l'approche des fêtes de fin d'année. Le club de la capitale tricolore et la célèbre marque de Michael Jordan, l'ex-gloire des Chicago Bulls en NBA, viennent en effet de dévoiler ce lundi une toute nouvelle collection noire et verte de vêtements. Plusieurs types d'habits voient ainsi le jour au cœur de cette collection PSG x Jordan.

La suite après cette publicité

🆕⚽️🏀



Le @PSG_inside et @Jumpman23 poursuivent leur collaboration avec la sortie d’une collection événement pour les fêtes de fin d’année ⚫️🟢



🛒▶️ https://t.co/7V8U6Cvxcm — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 13, 2021

Du vert noble à l'honneur

On y retrouve notamment un ensemble couleur vert noble comprenant un pantalon Statement style jogging fait de tissu Fleece épais et confortable. Le logo du Paris SG est lui aussi présent sur la partie haute de la jambe droite, tout comme le logo de la Jordan Brand, situé à l'opposé, alors que des détails métalliques mettent en avant la collaboration entre les deux entités.

Deux hauts sont compatibles avec cet pantalon au style décontracté. Un premier sweatshirt à capuche, sans fermeture éclair, avec l'inscription Paris associée au numéro 23 de Michael Jordan, et un second toujours vert noble, doté d'un zip polyvalent, mais surtout marqué par ses rayures horizontales noir et blanche inspirées de la tenue domicile du club tricolore. À noter que le «A» de «Paris» est remplacé par le logo Jordan sur ce modèle.

Le noir aussi tête d'affiche

D'autres vêtements (et accessoires) sont disponibles dans cette nouvelle collection PSG x Jordan, mettant à l'honneur le noir avec quelques touches de blanc et de vert, comme une veste style bomber, une veste courte en mode doudoune, un t-shirt à manches longues, un à manches courtes, ou encore un autre ensemble «sportif» à dominante noire.

«Noire et verte, la collection explore de nouvelles couleurs alternatives au rouge & bleu parisien. Elle reprend les logos du club et de la marque Jordan Brand et offre de nouvelles silhouettes inattendues pour une édition spéciale "Holiday"», indique le PSG dans son communiqué publié pour l'occasion. La collaboration entre le PSG et Jordan Brand entend bien continuer de cartonner...

Bénéficiez de la livraison offerte et d'une remise de 10% en envoyant le code FMJORDAN en DM sur le compte Instagram de FOOT.fr