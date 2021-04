La collaboration entre le PSG et Jordan cartonne !

En janvier dernier, le PSG dévoilait, comme depuis bientôt quatre ans maintenant, son quatrième maillot en collaboration avec la marque Jordan, une filiale de Nike. Et si cette nouvelle tunique rose et violette n’a pas vraiment plu aux supporters parisiens, elle a touché un public bien plus large et c’était très certainement l’objectif.

Selon les informations de l’Equipe, depuis la sortie de cette collection, le taux d’écoulement est de plus de 62%. Une vraie réussite pour les dirigeants parisiens qui ont réussi à toucher des consommateurs pas forcément fans de football. La collection devrait même représenter 25% du chiffre d'affaires merchandising de la saison et le partenariat exclusif avec la marque Jordan doit être reconduit pour les prochaines années. Le quotidien français précise que le PSG devrait d'ailleurs vendre entre 800 000 et 1 million de maillots cette saison au total. Des chiffres impressionnants, surtout en pleine crise sanitaire, que le club de la capitale n’a quasiment jamais atteints (uniquement en 2018-2019). À titre de comparaison, lorsque le PSG a été acheté par QSI, le club ne vendait que 40 000 maillots.

