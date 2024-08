Angleterre : Kieran Trippier prend sa retraite internationale

L’Euro 2024 était donc la dernière compétition internationale de Kieran Trippier avec l’Angleterre. Ce jeudi, le latéral de Newcastle a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il mettait un terme à sa carrière internationale. Sélectionné pour la première fois en 2017, il aura honoré 54 sélections avec les Three Lions, disputant deux finales d’Euro (2021 et 2024), et une demi-finale de Coupe du Monde (2018).

«Je n’aurais jamais pensé, en tant que jeune garçon de Bury, que je jouerais pour mon pays, et encore moins que j’atteindrais 54 sélections. Ce fut l’un des plus grands honneurs de ma vie de représenter mon pays lors de quatre tournois majeurs. Je tiens à remercier chaleureusement Gareth et tout le personnel qui a travaillé avec l’équipe d’Angleterre pour la confiance qu’ils m’ont accordée au fil des années. Merci à tous mes coéquipiers. Je souhaite à Lee, au staff technique et à l’équipe tout le meilleur pour l’avenir. Et enfin, un grand merci à tous les fans anglais pour leur incroyable soutien.»