Karim Benzema est chaud pour disputer les Jeux Olympiques !

Thierry Henry et les membres du staff des Bleuets font face à un sacré casse-tête. Comment concocter une équipe de France compétitive pour les Jeux Olympiques quand beaucoup de clubs risquent de ne pas libérer leurs joueurs ? Effectivement, le tournoi se disputera en toute fin de préparation estivale, à quelques jours du début des grands championnats européens, et les clubs veulent logiquement compter sur leurs meilleurs éléments. Le Real Madrid a par exemple dit non, et tout indique que Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni ou encore Eduardo Camavinga ne pourront pas être de la partie.

Henry risque donc de faire appel à des joueurs évoluant, potentiellement, dans des clubs moins huppés où les dirigeants pourraient éventuellement être plus complaisants et jouer le jeu. Ou alors, des joueurs qui jouent dans des ligues où le calendrier n’est pas un problème. Les Tigres avaient par exemple libéré André-Pierre Gignac et Florian Thauvin pour les JO de Tokyo en 2021. Et le sélectionneur olympique vient de recevoir une très bonne nouvelle…

Benzema pose sa candidature

Effectivement, s’il le souhaite, il pourra appeler Karim Benzema. L’attaquant d’Al-Ittihad en Saudi Pro League a ouvert la porte à une participation aux Jeux Olympiques. « Les JO ? Pourquoi pas, bien sûr, ça peut être top ! », a ainsi lancé le joueur ce mardi soir, lorsqu’il a été interrogé par l’émission L’équipe du soir. Il pourrait donc revêtir, une dernière fois, la tunique bleue, lui qui a pris sa retraite internationale en décembre 2022 après ce fameux départ du Qatar qui a tant fait parler dans les semaines qui ont suivi la fin de la Coupe du Monde.

Son dernier match avec l’équipe de France remonte lui à juin 2022, lors d’une défaite 1-0 face à la Croatie en Ligue des Nations, où il avait disputé les 90 minutes de la rencontre. Cette saison, à Al-Ittihad, il est régulièrement critiqué par les fans de son équipe malgré une ligne statistique convaincante : 9 buts et 6 passes décisives en 17 rencontres de Saudi Pro League. On rappelle qu’une règle autorise les sélections à faire appel à trois joueurs de plus de 23 ans, et Karim Benzema, comme Antoine Griezmann, Hugo Lloris, Ousmane Dembélé, Adrien Rabiot, ou Olivier Giroud, est donc potentiellement sélectionnable. Même si son club devra donner son feu vert, comme pour tous les potentiels appelés. Affaire à suivre…