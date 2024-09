Real Madrid : les médias madrilènes choisissent leur camp entre Mbappé et Vinicius Jr !

« Je pense qu’il est correct de donner la responsabilité aux deux (Mbappé et Vinicius). Ils ont la même qualité pour tirer les penaltys et je ne veux pas choisir. Dans un match, beaucoup de choses se produisent et l’un peut avoir marqué un but quand l’autre peut ensuite en avoir besoin ». En conférence de presse samedi, Carlo Ancelotti expliquaient que Vinicius Jr et Mbappé allaient devoir se mettre d’accord sur qui allait tirer les penaltys cette saison.

Il faut dire que le penalty accordé aux Merengues face à Las Palmas avait fait beaucoup parler. Vinicius Jr avait tiré, n’hésitant pas à s’emparer du ballon, alors que Kylian Mbappé n’avait même pas essayé de s’en approcher. « Mbappé aurait pu avoir une autre réaction. Au Real Madrid, personne n’aurait pris ce penalty à Cristiano Ronaldo, même si ça ne faisait que quinze jours qu’il était là. C’est ce que je pense », avait par exemple lancé l’ancien joueur du club, Guti, sur le plateau de El Chiringuito. Il estime, comme beaucoup, que c’est Mbappé qui doit se charger des penaltys.

Mbappé a les faveurs des médias

Ce dimanche, avant le match des Merengues face au Betis, la presse madrilène aborde encore ce sujet. Pour AS par exemple, le Français est bien plus légitime pour tirer les penaltys sur le plan statistique : il en a tiré 52 dans sa carrière, pour seulement 6 pour le Brésilien. L’ancien du PSG a un pourcentage de réussite de 80,7%, contre 83,3% pour la star de la Canarinha. Le média précise que Carlo Ancelotti compte sur la maturité des deux hommes pour se distribuer les penaltys de façon juste et équitable.

Marca explique que c’est aussi une façon « d’éviter un premier incendie » entre les deux hommes. Les médias espagnols sont conscients que c’est un sujet sensible et qui peut potentiellement envenimer la situation à Madrid, et ils croisent les doigts pour qu’il n’y ait pas de problèmes entre les deux hommes. « Les deux joueurs connaissent l’importance des buts marqués pour la course au Ballon d’Or », précise Marca. « La logique dit Mbappé premier tireur », explique aussi le média. C’est plutôt clair.