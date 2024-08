Monaco va récupérer un chèque de 6 M€ !

Pur produit du centre de formation du club de la Principauté, Felix Lemaréchal, tantôt positionné en 8 qu’en numéro 10, a régalé la saison passée au Cercle Bruges (2 buts et 4 passes décisives en Jupiler Pro League) et a été l’un des artisans de la belle saison club belge qui est parvenu à se qualifier en Coupe d’Europe. De retour à Monaco à l’issue de son prêt, le joueur de 21 ans, qui avait déjà été prêté à Brest en L1 durant six mois entre février et juin 2023, ne va pas s’éterniser à l’ASM, barré par une forte concurrence au milieu de terrain.

Lui qui nourrit des ambitions élevées comme il nous l’avait d’ailleurs confié en décembre dernier va rester en Ligue 1 et va rejoindre Strasbourg. Selon nos informations, un accord a été trouvé entre le club alsacien et la formation monégasque pour un transfert de l’ordre de 6 M€ + 1 M€ de bonus avec un intéressement à la revente. Le joueur est attendu dans la journée à Strasbourg pour passer sa visite médicale. Un joli coup pour le Racing et une bonne affaire financière pour l’ASM qui va récupérer un joli chèque.