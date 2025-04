Rennes avance ses pions pour Loïc Désiré

Ce n’est un secret pour personne, Frederic Massara et le Stade Rennais, c’est bientôt terminé. Le directeur sportif franco-italien, qui est arrivé l’été dernier en Bretagne pour succéder à Florian Maurice parti à Nice, n’a pas vraiment réussi à trouver ses marques chez les Rouge et Noir. Pire, le mercato estival est l’un des pires réalisés dans toute l’histoire de Rennes malgré des moyens colossaux mis à sa disposition. La preuve avec de nombreuses recrues déjà reparties cet hiver. Dès lors, le club breton se doit de lui trouver un remplaçant d’envergure. Un homme qui connaît bien la Ligue 1, qui possède une solide expérience et qui sait faire jouer ses réseaux.

Et le chantier est énorme avec comme priorité de gérer un paquet de joueurs prêtés actuellement (Ostigard, Santamaria, Salah, Gronbaek, Kamara, Yildirim, Meister), prochainement en fin de contrat (Truffert, Wooh, Hateboer), ou décevants (Al-Tamari, Furuhaschi, Sishuba, Olaigbe, André Gomez). Comme révélé la semaine dernière, Rennes aurait trouvé l’homme idéal pour incarner son nouveau projet avec Loïc Désiré. Si le nom de Demba Ba est évoqué, c’est bel et bien l’actuel responsable du recrutement du RC Strasbourg qui tient la corde à Rennes. Selon des sources bretonnes, l’affaire serait même déjà entendue. S’il est encore trop tôt pour confirmer l’arrivée de Désiré sur les bords de la Vilaine, ce dernier affirme ces derniers jours aux agents qui viennent le solliciter pour le futur mercato du club alsacien qu’il n’est plus concerné par celui-ci. Faut-il y voir un signe qu’il se dirige vers le vainqueur de la Coupe de France 2019 ? Une chose paraît entendue, celle de son départ imminent de Strasbourg où ses missions et responsabilités se sont réduites comme peau de chagrin depuis l’arrivée de BlueCo à la tête du club.