Grosse tuile pour Alassane Pea

Sorti sur blessure à la 14ème minute du match de préparation face au FC Metz, l'attaquant français du Borussia Mönchengladbach Alassane Pléa devrait être absent pour une durée indéterminée, a annoncé le club sur ses réseaux sociaux. L'international tricolore (1 sélection) est touché à la capsule articulaire du genou droit après un tacle appuyé de Kiki Kouyaté à l'entrée de la surface de réparation.

Formé à l'Olympique Lyonnais et passé par l'AJ Auxerre et l'OGC Nice, Alassane Pléa serait courtisé cet été par l'OL de Peter Bosz. La direction allemande lui aurait laissé un bon de sortie lors de ce mercato, et évaluerait son joueur impliqué sur 17 buts (12 buts et 5 passes décisives en 39 matchs) à 15 millions d'euros pour les deux années restantes sur son contrat.