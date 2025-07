Un club italien remporte son premier match amical 20-0 !

Les joueurs du Cesena FC, pensionnaire de Serie B, se souviendront longtemps de ce premier match de préparation, marquant la fin de la septième journée de leur stage de pré-saison à Acquapartita. En effet, les Bianconeri se sont imposés sur un score fleuve de 20-0 face au club amateur de la Rappresentativa Alto Savio. Devant environ 300 supporters de Cesena, la jeune pépite albanaise, Cristian Shpendi, a brillé, marquant six buts en première mi-temps, suivi d’un doublé de Dimitri Bisoli et de buts d’Andrea Ciofi, Massimiliano Mangraviti et du jeune Filippo Galvagno.

En deuxième mi-temps, l’entraîneur Michele Mignani a aligné une équipe complètement différente et les meilleurs buteurs de la deuxième mi-temps ont été les jeunes Giovanni Perini et Frederik Tosku, auteurs de deux triplés, qui ont rejoint les buts de Davide Zamagni, Antonio David et Matteo Francesconi. Après le match, Andrea Ciofi a déclaré : « les premières rencontres sont vraiment utiles pour comprendre notre état physique et l’amélioration de notre condition physique. Nous avons travaillé dur cette semaine et, surtout, nous l’avons bien fait». Voilà qu’on appelle un entraînement réussi.