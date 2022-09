L1 : Lille se sort du piège toulousain et remonte au classement

La rencontre, comptant pour la 8ème journée de Ligue 1, entre Lille et Toulouse offrait un beau duel de milieu de tableau. Dans un début de partie incandescent, les deux équipes se donnaient corps et âme ce qui donnait lieu à plusieurs situations chaudes. L'intensité était donc au rendez-vous dans un début de match très enthousiasmant. Malgré une première petite occasion pour le Téfécé dès l'entame (1e), Jonathan David ouvrait le score dès les premières minutes grâce au bon travail d'Angel Gomes en percussion (5e, 1-0). Après un beau crochet, avec le contre favorable, sur Rasmus Nicolaisen, sa frappe terminait sa course dans la lucarne opposée de Maxime Dupé.

La suite après cette publicité

Peu après le quart d'heure de jeu, Mikkel Desler venait tester Lucas Chevalier d'une belle volée du droit, mais le gardien lillois se détendait bien vers la base de son montant gauche (20e). Dans la foulée, Angel Gomes était à deux doigts de faire le break après un superbe travail de fixation, avec un nouveau très beau crochet sur le pauvre Rasmus Nicolaisen, mais le Lillois péchait dans la finition avec un tir écrasé facilement capté par le portier toulousain (26e). À la mi-temps, le réalisme des Dogues, symbolisé par le but de Jonathan David, permettait au club nordiste de rentrer aux vestiaires avec un petit avantage lors d'une première période relativement maîtrisée.

Une domination qui porte ses fruits

Après la pause, le match ne descendait pas en intensité. La première occasion de la deuxième période était encore une fois à mettre au crédit de Toulouse mais cette fois-ci le ballon terminait au fond des filets de Lucas Chevalier. En effet, quelques minutes seulement après le coup d'envoi, Thijs Dallinga profitait d'un léger cafouillage dans la surface adverse pour servir Farès Chaïbi dont le tir imparable transperçait le gardien lillois (48e, 1-1). Les joueurs de Paulo Fonseca réagissaient directement par l'intermédiaire d'Adam Ounas. Benjamin André, d'une superbe inspiration, lançait l'attaquant dans la surface toulousaine et dans le dos des défenseurs. L'Algérien reprenait alors le cuir de demi-volée, dos au but, superbe (53e, 2-1).

La rencontre continuait sur la même lancée jusqu'au coup de sifflet final. Moussa Diarra empêchait Jonathan Bamba de frapper du gauche, pourtant en bonne position dans la surface adverse (59e). La dernière action était à mettre au crédit de Farès Chaïbi. Après un une-deux entre Zakaria Aboukhlal et Moussa Diarra, l'Algérien ne pouvait cadrer grâce au bon retour de Lucas Chevalier (74e). Malgré cette dernière tentative, Lille tenait le résultat jusqu'à la fin de la rencontre. Avec cette victoire, Lille remonte à la 6ème place au classement provisoire tandis que Toulouse perd une place et se retrouve 11ème avant la fin de la 8ème journée ce dimanche.