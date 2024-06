EdF : Warren Zaïre-Emery frustré d’être sur le banc

Tout est allé très vite pour lui en équipe de France. Auteur d’un excellent début de saison avec le PSG, Didier Deschamps avait décidé de sélectionner Warren Zaïre-Emery dès le rassemblement de novembre. Même pas majeur, encore âgé de 17 ans, il avait inscrit son premier but lors de sa première sélection. Le jeune milieu de terrain s’était ensuite blessé, mais sa première apparition avait fait forte impression, si bien que pour le premier match de 2024, Warren Zaïre-Emery était reconduit titulaire contre l’Allemagne. Première déception : le natif de Montreuil n’a depuis plus été titularisé et son temps de jeu a été considérablement réduit. Lors du premier match pour entrer dans l’Euro face à l’Autriche, Warren Zaïre-Emery n’a pas disputé la moindre minute. Le jeune milieu de terrain commence à perdre patience.

Selon le journal L’Équipe, Warren Zaïre-Emery a montré des signes de frustration en interne ces derniers jours. Il faut dire qu’il est désormais l’une des dernières options au milieu de terrain. Avec le retour de N’Golo Kanté, il y a une place de titulaire en moins. Aurélien Tchouaméni, encore en train de se remettre de sa blessure, devrait revenir rapidement. En sortie de banc, Didier Deschamps et son staff préfèrent Eduardo Camavinga, très impactant lors de ses entrées, ou encore Youssouf Fofana, qui ne déçoit jamais son sélectionneur.