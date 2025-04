PSG : Marquinhos remercie Donnarumma

Le PSG a eu très chaud durant ce quart de finale retour de Ligue des Champions. Alors qu’il avait deux buts d’avance grâce à Hakimi et Nuno Mendes, le club de la capitale s’est écroulé et a fini par s’incliner 3-2. La qualification est sauve, et c’est le principal mais ce fût très chaud reconnaît Marquinhos. «J’ai connu des moments difficiles, il faut savourer celui-là, même dans les difficultés. Il fallait savoir bien défendre. On a voulu faire un match complet, surtout après le score de l’aller. On a eu une baisse d’intensité à 2-0. C’est à nous de corriger ça et ça se payer cher en Ligue des Champions. Cette équipe grandit et montre ses valeurs mais il a toujours des choses à améliorer.»

Pour le défenseur parisien, présent au micro de Canal+ après la rencontre, il faut surtout souligner la prestation de Donnarumma, auteur de plusieurs arrêts miraculeux ce soir. «On a vu que les équipes championnes ont toujours des sauvetages de gardien. Le nôtre montre qu’il est là, encore après Liverpool. Il prend et montre sa valeur dans le but, montre son potentiel. Il faut toujours un grand gardien pour gagner et c’est ce qu’il fait», assure le capitaine brésilien.