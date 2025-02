Rennes : Hoffenheim tente le coup pour Leo Ostigard

Quelques mois après son arrivée, Leo Ostigard est déjà considéré comme indésirables à Rennes. Assez peu performant, et après avoir vu des joueurs comme Lilian Brassier et Anthony Rouault débarquer en terres bretonnes cet hiver, il fait partie des candidats à un départ et un club tente le tout pour le tout dans ce sprint final.

Selon nos informations, Hoffenheim essaye de le recruter dans ces dernières minutes de marché hivernal - le mercato termine à 20h en Allemagne - dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Forcément, il faudra faire vite…