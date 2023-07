PSG : Luis Enrique veut rapatrier une pépite de la Masia à Paris

En parallèle du feuilleton Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain travaille sur d’autres dossiers pour renforcer son effectif. Et d’après les informations du média espagnol Relevo, le club de la capitale est sur le point de verrouiller une nouvelle recrue, connue et souhaitée par le nouvel entraîneur espagnol du PSG, Luis Enrique. En effet, Paris veut boucler la signature du jeune gardien espagnol Arnau Tenas (22 ans), sans contrat depuis le 30 juin dernier après la fin de son bail avec le FC Barcelone B.

La suite après cette publicité

Le natif de Vic représente une solution immédiate et intéressante pour l’avenir du club parisien car il peut grandir derrière le portier titulaire Gianluigi Donnarumma pour prendre de l’importance au fil des années, avec pour objectif d’être un jour la première option pour les cages parisiennes. Un détail intéressant est qu’Arnau Tenas et Luis Enrique partagent un représentant, en particulier Iván de la Peña, et ce détail peut sans aucun doute favoriser le succès de l’opération.

À lire

PSG : Kylian Mbappé ne compte pas se laisser intimider