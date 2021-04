Puma lance les maillots extérieur de l'Italie, la Suisse, l'Autriche et la République Tchèque

À quelques semaines du début de l'Euro 2020, Puma dévoile les maillots extérieur des quatre nations qu'elle équipe pour la compétition : l'Italie, la Suisse, l'Autriche et la République Tchèque.

La suite après cette publicité

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'équipementier allemand ne s'est pas trop creusé les méninges. On se retrouve avec quatre maillots au design identique et à la simplicité surprenante.

Sur chacune des tenues, on peut voir le nom de la nation concernée au centre, encadré par deux bandes horizontales. Sur les maillots blancs de la Suisse et de la République Tchèque, on peut voir le logo de Puma placé au dessus et l'écusson de la fédération en dessous du nom du pays.

Le maillot blanc de l'Italie propose des bandes horizontales de couleurs différentes (du vert et du rouge) tandis que le logo Puma et l'écusson de la Squadra Azzurra sont visibles au-dessus.

Le maillot de l'Autriche a la particularité d'être noir et de présenter un imprimé avec l'emblème du pays qui se multiplie de manière subtile.

Avec une telle simplicité et si peu de différenciation entre ces tuniques, il n'est pas certain que ces maillots aient une grande cote de popularité auprès des supporters...