Coupe de France : le PSG se qualifie dans la souffrance face à Espaly

10 clubs de Ligue 1 au tapis au stade des 16es de finale. L’avertissement était clair pour le Paris Saint-Germain à l’heure de clôturer ce tour de Coupe de France face à Espaly, club de National 3. ce qui n’empêchait pas Luis Enrique d’aligner une équipe bis, ou mixte, avec le jeune Axel Tape en défense centrale aux côtés de Lucas Hernandez, ou encore Zague et Mayulu. Et l’avertissement sonnait de manière puissante dès la 3e minute de jeu. Débordement de Mezaber côté gauche et un centre contré qui lobait Arnau Tenas, titularisé dans les cages. Gjeçi pouvait catapulter de la tête le ballon au fond des filets (1-0, 3e).

La suite après cette publicité

L’entame parfaite pour les joueurs de Lionel Vaillant, qui prenaient à froid les Parisiens. Ces derniers réagissaient par l’entremise de Désiré Doué, qui ratait son duel face à Etienne, le portier d’Espaly (17e). Le PSG poussait de plus en plus mais Etienne tenait la baraque sur une frappe de Mayulu, après un centre en retrait de Barcola (30e). Logiquement, le PSG recollait au score, et cela venait d’une frappe sèche de Zaïre-Emery à l’entrée de la surface (1-1, 37e). Mais il ne parvenait pas à se détacher avant la pause.

Espaly a fait douter le PSG

Au retour des vestiaires, Vitinha, Nuno Mendes et Kang-In Lee entraient directement en jeu, aux places de Fabian Ruiz, Zague et Mayulu. Mais Espaly ne se laissait pas impressionner pour autant, parvenant même à s’offrir quelques séquences de possession. La domination parisienne s’installait malgré tout, mais il manquait de la vitesse dans les enchaînements, et de précision dans certains contrôles, notamment pour Barcola. Kang-In Lee alertait Jordan Etienne d’une frappe lointaine (63e). Le PSG trouvait enfin la faille, avec un bon ballon de Neves en profondeur pour Barcola qui centrait devant le but pour la finition de Doué (1-2, 67e).

La suite après cette publicité

Suffisant pour être à l’abri ? Eh bien non ! Espaly trouvait des ressources pour égaliser. Allaigre débordait côté droit et centrait devant le but parisien. Le jeune Tape dégageait trop mollement et Fournel surgissait pour battre, en deux temps, Tenas (2-2, 71e) ! De quoi ravir le public, qui chambrait les Parisiens après cette égalisation surprise. Cela faisait oublier la fatigue pour les joueurs de N3, remarquables d’abnégation, qui ne lâchaient rien. Mais la Coupe de France ne sourit pas toujours aux petits, et c’est Barcola qui a délivré le PSG à la 88e, en reprenant un centre de Nuno Mendes (2-3). Gonçalo Ramos alourdissait même la marque sur penalty (2-4, 90+3e). Le PSG a souffert dans des proportions inattendues mais a finalement validé son ticket pour le tour suivant.