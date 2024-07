JO : l’appel d’Alexandre Lacazette au stade Vélodrome

C’est ce mercredi que l’équipe de France olympique lance son tournoi. Les joueurs de Thierry Henry affrontent les États-Unis au stade Vélodrome (21h), une équipe déjà affrontée en mars dernier en amical. Cette fois, c’est la compétition alors il faudra être au rendez-vous. Alexandre Lacazette a d’ailleurs fait passer un message durant la conférence de presse d’avant-match.

« On ressent de l’impatience car on se prépare depuis un mois, c’est le jour J et on a hâte de démarrer enfin la compétition, affirme le capitaine des U23, avant d’évoquer son cas personnel. On espère une grosse ambiance à Marseille pour nous aider à faire un bon match… Durant la compétition, je suis Français, pas Lyonnais !», lâche l’attaquant avec un air très sérieux.