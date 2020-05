Alphonso Davies, le pari plus que gagnant du Bayern Munich

L'Allemagne a ouvert la voie. Après plusieurs semaines sans football, la Bundesliga et la 2.Bundesliga ont en effet repris la semaine dernière et la Liga NOS (Portugal) et la Liga (Espagne) vont bientôt suivre, début juin, en attendant éventuellement le retour de la Premier League et de la Serie A. Et outre-Rhin, il y a un joueur qui a déjà impressionné en seulement deux matches : Alphonso Davies.

La suite après cette publicité

Après une prestation très réussie contre l'Union Berlin le week-end dernier (victoire 2-0 du Bayern Munich), le latéral gauche de 19 ans a été récompensé ce samedi lors de la rencontre de la 27e journée de Bundesliga contre l'Eintracht Francfort. Encore aligné dans le couloir gauche, le Canadien a fait le boulot, et a également inscrit un but et délivré une passe décisive à Thomas Müller (5-2). La formation bavaroise a donc bien fait de le blinder pendant la période de confinement.

Des titularisations à la pelle

Sans le moindre match pendant plusieurs semaines, les dirigeants bavarois ont en effet pu s'occuper des prolongations de contrat. Et les champions d'Allemagne ont blindé Alphonso Davies le 20 avril. Arrivé en 2019 au club (il a signé son contrat à l'été 2018 avant d'arriver en janvier 2019), l'ancien joueur de Vancouver a prolongé jusqu'en 2025. Un moyen d'envoyer un message, indirectement, aux formations intéressées. Car depuis ses débuts avec l'équipe première, le principal concerné met tout le monde d'accord.

Après six petites apparitions la saison passée en Bundesliga, Alphonso Davies a tout écrasé sur son passage pour s'installer dans le onze de départ, que ce soit avec Niko Kovač ou Hans-Dieter Flick. Auteur de 34 apparitions toutes compétitions confondues en 2019-2020 (2 buts, 9 caviars), le natif de Buduburam, au Ghana, en est à 26 titularisations d'affilée depuis octobre ! Une bien mauvaise nouvelle donc pour ses concurrents, comme le Français Lucas Hernandez.

Une mauvaise nouvelle pour ses concurrents comme Lucas Hernandez

Blessé une bonne partie de la saison (entre octobre et début février), le champion du Monde 2018, titulaire en début de saison, a perdu sa place dans le couloir gauche, mais aussi en défense centrale. Depuis son retour, l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid n'a disputé que six matches, pour un total de 207 minutes. Et son entraîneur avait fait le point sur la défense bavaroise récemment.

«David (Alaba) et Jérôme (Boateng) ont montré d'excellentes performances en défense centrale. Nous avons la meilleure défense de la ligue. Lucas (Hernandez) est bien sûr en proie à des blessures. Maintenant, il est important qu'il montre d'excellentes performances à l'entraînement. Je suis très satisfait de sa mentalité, il se donne toujours à 100 pour cent. Mais il est également clair que si les quatre (qui composent la défense titulaire) fonctionnent bien, en tant qu'entraîneur, vous comptez sur cette sécurité», avait lâché le coach de 55 ans. Le message était clair.