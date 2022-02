CdF : Nantes sort Bastia et recevra Monaco en demi-finale

Dernier quart de finale de Coupe de France ce jeudi soir à La Beaujoire. Le FC Nantes recevait le SC Bastia. Et les Canaris rentraient parfaitement dans la partie. Randal Kolo Muani obtenait un penalty que Ludovic Blas convertissait sans trembler (1-0, 3e). Son 4e but depuis le début de la compétition. Les Corses ne baissaient pas les bras et mettaient plusieurs fois Rémy Descamps à l'épreuve jusqu'à la pause (17e, 27e, 38e et 43e).

Au retour des vestiaires, les hommes de Régis Brouard marquaient le coup physiquement et les Nantais reprenaient le contrôle des opérations avec des situations chaudes pour Roli Pereira de Sa (52e) et Moses Simon (58e, 70e). Kolo Muani profitait d'un centre venu de la gauche mal repoussé par la défense bastiaise et allait finalement creuser l'écart pour les troupes d'Antoine Kombouaré (2-0, 71e). Le FCN recevra donc l'AS Monaco en demi-finale.

Le tableau des demi-finales

