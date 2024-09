CdF : Bordeaux corrige Seudre Océan et passe le 4e tour

Pour les clubs professionnels, il faut attendre début janvier pour retrouver la Coupe de France. Mais ce n’est pas le cas des clubs amateurs dans les divisions inférieurs. Cela concernait notamment les Girondins de Bordeaux (National 2) qui affrontaient Seudre Océan (District) pour le 4e tour de la compétition. La formation de Bruno Irles, sans Andy Carroll laissé au repos, se présentait avec quelques nouvelles recrues comme Amadou Diallo, Issam Ben Khemis et Emeric Depussay.

Et le club au scapulaire a assumé son statut dans ce match de manière assez facile. Après 45 minutes, Bordeaux menait déjà 3-0 avec des buts de Ben Khemis, Seck et Bahassa. Au retour des vestiaires, Diaby et Merdji y allaient aussi de leur but pour conclure le festival offensif. À noter, l’entrée surprenante d’Over Mandanda (frère de Steve Mandanda) en tant que milieu de terrain alors qu’il évolue au poste de… gardien.