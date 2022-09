Barça : Xavi envoie un message fort au Bayern Munich

Étincelant en ce début de saison et avec un Robert Lewandowski en grande forme - qui retrouvera notamment ses anciens partenaires - le FC Barcelone aura à cœur de réaliser un résultat face au Bayern Munich, après plusieurs déroutes encaissées face au Rekordmeister. Présent en conférence de presse ce lundi, Xavi Hernandez a assuré que ce Barça était bien différent de celui de l'année dernière et était beaucoup plus compétitif.

«Il y a beaucoup d'attentes, mais le match ne changera rien si nous gagnons, faisons un match nul ou perdons. Il ne s'agit pas de tirer des conclusions, même si c'est un défi. Tout semble différent de l'année dernière. Nous nous sommes améliorés dans de nombreux domaines. Nous nous considérons comme capables de rivaliser. Nous avons le sentiment, l'illusion et le défi de gagner le match. Enfin ! Pour changer l'histoire et la dynamique. Nous n'avons gagné que deux fois, jamais sur leur terrain et cela marque un vrai défi». Le Bayern est prévenu.

