C4 : Heidenheim et le Legia Varsovie font carton plein, le Real Betis accroché par Copenhague

La deuxième journée de la Ligue Europa Conference 2024/2025 avait lieu ce jeudi soir. Alors que des équipes comme Chelsea et la Fiorentina ont assuré le 6/6 plus tôt dans la soirée, le Legia Varsovie a fait de même. Le club polonais n’a fait qu’une bouchée des Serbes de Backa Topola en s’imposant 3-0. Ils ont été imités par les Suisses de Lugano vainqueurs du Mlada Boleslav d’une courte tête 1-0.

Le club allemand d’Heidenheim poursuit aussi son sans faute et s’est imposé 1-0 contre le club chypriote de Paphos. Battus lors de la première journée, le Real Betis Balompié et le FC Copenhague n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul 1-1 qui n’arrange personne. Dans les autres rencontres, le HJK Helsinki a battu le Dinamo Minsk 1-0 tandis que LASK s’est incliné 1-0 contre l’Olimpija Ljubljana. Enfin, les Gallois de The New Saints ont gagné 2-0 face aux Kazakhs du FC Astana.

Les matches de la soirée