LdC, féminine : le tirage au sort complet des huitièmes de finale

Il n’y a pas que de la Ligue des Champions masculine en ce mois de février. La compétition féminine, qui reprend début mars, devait donner les confrontations des huitièmes de finale. Ce mardi se déroulait le tirage au sort. L’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain sont les deux clubs français représentés.

Grand favori de la compétition avec sept titres dont cinq à la suite, l’OL affrontera le club danois de Brøndby. Un club que les Gones ont déjà rencontré par le passé (2007 et 2012). De son côté, le PSG ira défier le club tchèque du Sparta Prague. Les matches aller auront lieu les 3-4 mars prochain (10-11 mars pour les matches retour).

