Servette : Gaël Clichy marque du milieu de terrain grâce à… un message sur Instagram

Face à la lanterne rouge du championnat suisse, le FC Sion, lors de la 33ème journée du championnat suisse, Gaël Clichy, aujourd’hui joueur de Servette, a inscrit un superbe but (9e, 3-0) du milieu du terrain, lobant ainsi le portier adverse Alexandros Safarikas avec cette frappe spectaculaire. Après la rencontre et la victoire des siens (5-0), l’ancien international français (20 capes) a donné le secret de ce but. A trois journées de la fin, Servette est toujours 2ème du championnat derrière les Young Boys.

La suite après cette publicité

L’idée est en effet venue d’un supporter de Servette qui avait parfaitement analysé le jeu de Sion et notamment les placements hasardeux de Safarikas. Il n’a pas manqué l’occasion d’envoyer un message à Clichy la veille de la rencontre : «J’ai reçu un message d’un fan sur Instagram qui me disait 'pense que le gardien est toujours avancé'. Ça m’a fait penser à ça, donc après on tente. L’exécution est réussie mais on retient les trois points ce soir», a déclaré le Français au coup de sifflet final au micro de la RTS.

À lire

La nouvelle destination surprenante de Mario Balotelli