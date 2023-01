Reims : Marshall Munetsi a des touches en Angleterre

Le Stade de Reims se fait piller de ses meilleurs éléments saison après saison. La recette du succès pour un club qui va devoir gérer le cas Marshall Munesti. Recruté chez les Orlando Pirates en 2029, le Zimbabwéen attire les regards et attises les convoitises.

Selon nos informations, des écuries anglaises sont sur le coup. En Premier League Bournemouth a coché son nom. En Championship, ce sont les ambitieuses équipes de Watford et Burnley qui suivent son cas de près. Titulaire à 14 reprises en 16 matches cette saison, le milieu de 26 ans, sous contrat jusqu’en 2026 et représenté par l’agence Wasserman, a marqué trois buts et délivré une assist.

