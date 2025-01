L’énorme boulette d’un champion du monde argentin

Les supporters de l’équipe de France se souviennent peut-être de lui. Âgé de 38 ans, Franco Armani est le gardien de River Plate, mais aussi un international argentin à 19 capes. C’est lui qui avait notamment occupé les buts de l’Albiceleste lors de l’élimination face à la France, en 1/8es de finale de la Coupe du Monde 2018 (4-3).

En 2022, il avait aussi participé au triomphe des Argentins à Doha, mais cette fois dans la peau du troisième gardien, derrière Emiliano Martinez et de Geronimo Rulli. Hier, c’est dans un tout autre contexte que le natif de Casilda s’est illustré, et pas forcément de la bonne manière. Titulaire lors du match d’ouverture du championnat argentin entre River Plate et Platense (1-1), Armani a commis une erreur lourde de conséquences : une frappe anodine détournée dans son propre but pour un moment de terrible solitude. Son équipe a finalement recollé au score en fin de match, sans être incapable de repartir avec trois points.