CdM 2022 : le groupe parlementaire LFI organise une minute de silence devant l'Assemblée pour les ouvriers décédés au Qatar

Le groupe parlementaire de La France Insoumise a décidé de faire une minute de silence devant l'Assemblée nationale avant la demi-finale de cette 22ème édition de la Coupe du Monde entre la France et le Maroc (ce mercredi, 20h). Une action qui intervient à seulement quelques heures du coup d'envoi de la rencontre. Tous les élus présents, environ une quinzaine, étaient vêtus de maillots noirs avec le nom des «travailleurs décédés sur les chantiers de la Coupe du monde au Qatar» floqué dessus.

Les députés ont déclaré que ce serait «le seul maillot [qu'ils porteraient] aujourd'hui.» A quelques heures de cette rencontre tant attendue, les élus dénoncent une «aberration écologique et humanitaire». «Notre groupe parlementaire rend hommage aux plus de 6500 ouvriers décédés sur les chantiers du mondial de football au #Qatar par une minute de silence. Nous ne nous habituerons pas à ce silence du monde politique face à ce désastre humain et environnemental» a notamment tweeté le groupe parlementaire LFI.