La suite après cette publicité

L'OL et l'OM se sont quittés dos à dos (1-1) lors du choc de la 6e journée de Ligue 1 Uber Eats. Les Lyonnais peuvent nouer des regrets, eux qui ont évolué à 11 contre 10 durant 70 minutes, et stagnent dans la deuxième partie de tableau avec 7 points tandis que les Marseillais pointent à la 10e place avec 9 points. On revient sur les leçons du match et les tops et flops de la rencontre.