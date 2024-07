EdF : nouvelle déconvenue pour Antoine Griezmann

L’Euro d’Antoine Griezmann est pour le moins laborieux. Auteur d’une belle saison, même si éprouvante, avec l’Atlético de Madrid, le métronome de l’équipe de France peine à trouver ses marques dans la compétition continentale. Incapable de se montrer décisif, le Colchonero a même été laissé sur le banc face à la Belgique suite à des contre-performances répétées en phase de groupe. Légèrement plus inspiré contre le Portugal en quarts, sa prestation n’a pas pleinement convaincu.

Avec ces matches ratés, l’étau se resserre forcément autour du numéro 7 français. Aligné et décevant dans un couloir droit face au Portugal, la perspective de le voir évoluer à ce poste ce mardi face à l’Espagne était probable. Pour autant, L’Equipe affirme que le natif de Mâcon va faire les frais de la stratégie de Ddidier Deschamps. Désireux d’avoir des joueurs rapides et de rupture, Didier Deschamps a décidé d’aligner Ousmane Dembélé pour la rencontre face aux Espagnols ce mardi. Et avec le retour d’Adrien Rabiot au milieu, cela enverrait donc l’attaquant de 33 ans sur le banc face à son pays adoptif.