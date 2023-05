Heidenheim arrache sa montée en Bundesliga, Hambourg en barrages

Alors que la dernière journée de Bundesliga nous a offerte un scénario rocambolesque hier, l’antichambre de l’élite allemande n’a rien à envier à son échelon supérieur. La montée de Darmstadt d’ores et déjà actée, l’intérêt de cette dernière journée était de savoir qui de Heidenheim ou de Hambourg allait chercher sa montée en Bundesliga ce dimanche. Pendant longtemps, le sort semblait scellé avec la victoire qui se profilait pour Hambourg et une défaite certaine qui planait sur Heidenheim. Mené et accusant deux buts de retard au retour des vestiaires, le FCH a finalement renversé Ratisbonne en fin de match grâce à des réalisations signées Jan-Niklas Beste (90e+3) et Tim Kleindienst (90+7).

Heidenheim a même célébré son titre de champion de deuxième division car Darmstadt a perdu contre Greuter Fürth (4-0). Fondé en 1846, c’est la première fois que le club monte en Bundesliga. L’entraîneur de l’équipe, Frank Schmidt, avait été nommé il y a 16 ans alors que le club évoluait en quatrième division. Sur la pelouse de Sandhausen, Hambourg s’est aussi imposé (1-0) et les supporters du club ont même envahi la pelouse, pensant avoir assuré leur remontée cinq après leur descente en 2.Bundesliga. Finalement, les Hambourgeois disputeront leur barrage aller ce jeudi soir sur la pelouse de Stuttgart, la manche retour à domicile étant prévue quatre jours plus tard. Ils ne devront pas reproduire le scénario catastrophe qu’ils ont vécu la saison dernière. Après avoir gagné sur la pelouse du Hertha Berlin (1-0), Hambourg s’était sabordé à domicile lors de la joute retour (2-0), ratant ainsi la remontée à l’issue d’un final cruel.

