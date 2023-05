Bruma a trois options au Portugal

La suite après cette publicité

Revenu au pays l’hiver dernier du côté de Braga, l’éternel espoir Bruma (28 ans) se montre intéressant avec 4 buts et 5 offrandes en 14 matches de championnat. Troisième du championnat portugais avec les Minhotos, il fera son retour à Fenerbahçe cet été, où son contrat court encore jusqu’en juin 2025.

Selon nos informations, il pourrait néanmoins rester au Portugal. En effet, Braga aimerait le conserver définitivement tout comme le FC Porto et le Sporting CP, son club formateur. Trois pistes intéressantes pour l’international portugais (9 sélections, 1 but), qui pourrait enfin miser sur un projet où il aura de la continuité. Pour le moment, on n’est qu’au stade de l’intérêt.

À lire

Hugo Ekitike, l’arme secrète du PSG !