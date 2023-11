Man City : Kovacic sous le charme de Guardiola

Mateo Kovacic a passé 5 belles années à Chelsea, avec 4 trophées gagnés dont la Ligue des Champions. Mais, un peu comme Thierry Henry lorsqu’il avait rejoint Pep Guardiola au FC Barcelone, le milieu croate a l’impression de redécouvrir le football sous les ordres du tacticien espagnol. « C’est incroyable et difficile parce que j’apprends beaucoup de nouvelles choses et j’aurais adoré venir plus tôt pour apprendre. Mais il n’est jamais trop tard pour apprendre. Je pense comme ça. Je suis donc heureux de pouvoir apprendre de lui et de ce qu’il me dit », expose-t-il, dans des propos rapportés par le Daily Mirror.

« J’aurais aimé qu’on me dise déjà tout ça il y a quelques années. Mais oui, maintenant je peux encore apprendre et on peut vraiment dire qu’il est fantastique. J’ai vraiment apprécié ça dès le premier instant. C’était difficile les premiers jours de comprendre ce qu’il voulait : ne bouge pas là-bas, vas là-bas. J’aime beaucoup courir sur le terrain. Mais il m’a dit : 'sois plus calme, ne cours pas trop’. C’était donc comme une petite surprise pour moi et c’est sympa », a-t-il détaillé. Décidément, Pep Guardiola a toujours la cote auprès de ses joueurs !