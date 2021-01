Deux stars à prix 0 proposées au Barça, un Real Madrid décimé au bord du gouffre

La suite après cette publicité

Le Barça pourrait faire un coup double inattendu

À Barcelone, c'est du mercato qui s'affiche en couverture de Mundo Deportivo ce matin. Et le quotidien catalan lâche une sacrée bombe. Alors que l'on pensait que tout était bouclé pour David Alaba au Real Madrid l'été prochain, le journal pro-barça nous apprend que l'Autrichien a été proposé aux candidats à la présidence du club. Tout comme un certain Sergio Agüero. Les deux joueurs arrivent en fin de contrat à l'issue de la saison avec leur club respectif et le Barça aimerait profiter de l'aubaine pour recruter deux superstars pour 0 € ! Les agents des deux joueurs ont pris contact avec le club blaugrana qui ne serait pas contre une arrivée libre l'été prochain. Et cela permettrait au Barça de chiper un joueur comme Alaba promis à l'ennemi madrilène depuis de longs mois. De quoi raviver les rivalités !

Le Real Madrid sur un fil

On reste en Espagne où la terre tremble à Madrid. Après les piteuses éliminations en Coupe, le Real doit repartir de l'avant ce soir à Alavés (21h, à suivre en direct commenté sur notre site). Mais ce sera sans «aucune marge», comme le souligne Marca sur sa couverture. Car les Merengues font face à une vague de blessure sans précédent. En plus de Zidane, positif au Covid, le Real devra faire sans Ramos, sans Carvajal, sans Nacho et sans Valverde… Une véritable hécatombe alors que les résultats ne sont au mieux en ce moment. Pour AS, «la situation est plus que limite» et Madrid doit réagir malgré tous les éléments contraires pour ne pas perdre la Liga. L'enjeu est de taille…

Ole Gunnar Solskjær se moque de Liverpool

On file en Angleterre où après s'être affrontés en Premier League pour un triste 0-0, Manchester United et Liverpool se retrouvent cette fois-ci en FA Cup, ce dimanche. Et comme la semaine dernière, les tentatives de déstabilisation volent de part et d'autre. Cela fait d'ailleurs la Une du Daily Mirror qui reprend une déclaration d'Ole Gunnar Solskjaer qui estime que ses attaquants sont meilleurs que ceux de Liverpool. «Vos quatre joueurs terminés» désormais. «Le Norvégien insiste sur le fait que sa force de frappe a remplacé les joueurs de Klopp comme étant les tueurs à gages les plus meurtriers de la Premier League», rien que ça ! Même son de cloche sur le Daily Star qui écrit que : «les gros bonnets ce sont les Red Devils désormais». Enfin, plus sérieusement, The Times reprend sur sa Une l'idée de Pep Guardiola de réduire les championnats nationaux afin de contrer l'éventuelle création d'une Super Ligue européenne. «Ce que nous devrions faire, à mon avis, c'est rendre chaque championnat en Europe plus fort qu'il ne l'est actuellement. Cela pourrait signifier moins d'équipes. Privilégiez la qualité à la quantité», a déclaré l'Espagnol. À bon entendeur.