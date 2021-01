Burnley-Manchester United : les compositions probables

La suite après cette publicité

Une occasion en or pour Manchester United. Les Red Devils ont l'opportunité ce soir (21h15) de prendre les commandes de la Premier League devant Liverpool. Pour cela, il faudra aller faire un résultat sur la pelouse de Burnley, actuellement 16e du championnat, à l'occasion d'un match en retard de la 1ere journée. Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer peuvent prendre 3 points d'avance sur Liverpool en cas de succès à quasiment mi-championnat.

Afin de remporter cette précieuse victoire, le Norvégien devrait aligner un 4-2-3-1, selon le Manchester Evening News. Bruno Fernandes sera le dépositaire du jeu mancunien en numéro 10, accompagné par Anthony Martial et surtout Edinson Cavani en pointe. Paul Pogba, qui était légèrement touché avant cette rencontre, ne devrait pas débuter. Du côté de Burnley, on devrait voir sur la pelouse un 4-4-2, selon le Daily Express. Wood et Barnes seront chargés de scorer afin de donner de l'air au classement aux Clarets.