EdF : Mamadou Sakho dithyrambique concernant l’attaque des Bleus

À quelques jours du début de l’Euro (11 juin - 11 juillet), Didier Deschamps a fait le choix de rappeler Karim Benzema ce mardi soir. Avec la présence de l’attaquant madrilène cet été, l’Équipe de France pourra aligner un trio magique Griezmann - Benzema - Mbappé, sans compter les autres joueurs offensifs sur le banc. Une attaque de feu sur le papier, qui en fait rêver plus d’un et notamment un ancien international tricolore, en la personne de Mamadou Sakho.

« Je me dis que c'est la meilleure attaque du monde. Sans oublier Ousmane (Dembélé) ou Kingsley (Coman). C'est un trio qui fait peur, une attaque de feu. Et ils jouent dans les plus grands clubs du monde. Donc la capacité de s'adapter l'un à l'autre, ils l'ont. Au-delà des matches, j'ai eu la chance de m'entraîner avec eux et, je le répète, ils ont une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne (…) Si tu mets ça dans un shaker, tu as tout. De la vitesse, de l'intelligence, de la précision et de la malice. Qui aujourd'hui a ça dans le monde », a-t-il déclaré dans l’Équipe. Si la magie opère entre eux, l’attaque des Bleus pourrait bien faire des étincelles.