West Ham : Jonathan Bamba successeur de Jesse Lingard ?

Après un passage flamboyant en prêt à West Ham (9 buts et 5 passes décisives en 16 matchs) lors de la deuxième partie de saison dernière, Jesse Lingard est de retour à Manchester United et son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer devrait compter sur lui pour la saison à venir : «Je pense que la première priorité de Jesse est d'entrer dans notre équipe. Quand votre employeur est Manchester United, c'est votre première priorité, ça l'est toujours. [...] Jesse est de retour en forme, il a très bien joué lors des matchs à huis clos. Il a un grand rôle à jouer».

Pour pallier son départ, même si les Hammers devraient tenter un transfert définitif de l'international anglais, ils jetteraient leur dévolu sur le milieu offensif de Lille Jonathan Bamba (25 ans) d'après les informations du Daily Express. Le tabloïd outre-Manche évalue l'ancien Angevin à 25 millions de livres sterling (près de 30 M€). D'ailleurs, l'Atalanta Bergame et le Bayer Leverkusen ne sont pas insensibles à ses prestations (6 buts et 9 passes décisives) couronnées par un sacre en Ligue 1 la saison passée.