Neymar appuie le tacle de Lionel Messi sur le Barça

La phrase est courte, mais le message limpide. Ancien partenaire de Lionel Messi au FC Barcelone, de 2013 à 2017, Neymar reste très attaché au club blaugrana et à ses anciens partenaires. Preuve en est, le Brésilien a répondu au message d'adieu de La Pulga, publié sur Instagram après le départ de son meilleur ami, Luis Suarez, plus désiré par la direction du Barça et désormais en route pour l'Atlético de Madrid.

Alors que Lionel Messi avait envoyé un tacle appuyé à ses dirigeants, «tu ne méritais pas de te faire dégager comme ils l'ont fait. Mais la vérité est qu'aujourd'hui plus rien ne me surprend», l'attaquant du PSG a répondu en disant «incroyable comme façon de faire», accompagné d'un émoji dépité. Le trio magique reste soudé comme jamais.