Lionel Messi cartonne le Barça dans son message d'adieu à Luis Suarez

La suite après cette publicité

Luis Suarez ne sera plus un joueur du FC Barcelone la saison prochaine pour le plus grand malheur de son désormais ex-partenaire Lionel Messi. Après que les deux clubs aient trouvé un accord, l’attaquant uruguayen a été vu en train de quitter le centre d’entraînement des Culés la larme à l’oeil. Très touchée par ce départ, la Pulga, qui est finalement restée en terre catalane après des semaines d'incertitude, a tenu à livrer un message d’adieu assez poignant au joueur de 33 ans. Et au passage, le sextuple Ballon d’Or n’a pas manqué d’envoyer un tacle appuyé à la direction catalane.

«Je m'étais fait à l'idée mais quand je suis entré dans le vestiaire aujourd'hui, tout est devenu bien trop réel. Que cela va être difficile de ne plus partager mon quotidien avec toi, sur les terrains et en dehors. Tu vas tellement nous manquer. Toutes ces années, ces nombreux matés, ces repas, ces dîners... Des tas de choses que l'on ne pourra jamais oublier, et toutes ces journées passées ensemble. Quel sentiment étrange lorsque je te verrai porter un autre maillot, et surtout quand je devrai t’affronter. Tu mérites de partir par la grande porte, des adieux à ta hauteur : l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club, qui a réalisé de véritables exploits à la fois pour l'équipe mais aussi à titre individuel. Tu ne méritais pas de te faire dégager comme ils l'ont fait. Mais la vérité est qu'aujourd'hui plus rien ne me surprend. Je te souhaite tout le succès possible dans ce nouveau défi. Je t'aime tellement, je vous aime tous tellement. À bientôt, mon pote.»